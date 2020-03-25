Сделано на совесть!

Добрый день!

Что могу Вам предложить:

Дизайн и верстка полиграфии (буклет, флаер, презентация, календарь, открытка, визитки)

Наружная реклама (баннеры, вывески и другое)

Логотипы, фирменный стиль

Веб-баннер(jpg/png) для сайта или соцсети

Имею практические навыки работы в дизайнерских программах, таких как Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator. Обучалась, практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.

Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Главная задача - довольный клиент

Процесс работы:

Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;

Разработка дизайна

Проверка работы

Правки и корректировка (если потребуется)

Оплата

Передача работы заказчику

Способ оплаты:

Карта Visa или Mastercard. Если с этим возникнут трудности можем обсудить другой вариант

Срок выполнения до 3 дней в зависимости от загруженности. Все заказы выполняются в порядке очереди. В рамках выполнения заказа предлагаю 1 вариант дизайна с бесплатными правками/корректировками/исправлениями. В дизайне могут быть использованы неоригинальные шаблоны, например задний фон или тематические изображения из свободных источников.

Постоянным клиентам приятные бонусы))

Даю гарантию на:

Качественную работу

Соблюдение сроков

Разумные цены

Правки до полного утверждения.

С радостью посотрудничаю с Вами. Обговорю детали и отвечу на все вопросы. В работе предпочитаю высокое качество и аккуратность. Обращайтесь! Станьте первым, кто оставит мне отзыв)