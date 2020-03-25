Сделано на совесть!
Добрый день!
Что могу Вам предложить:
- Дизайн и верстка полиграфии (буклет, флаер, презентация, календарь, открытка, визитки)
- Наружная реклама (баннеры, вывески и другое)
- Логотипы, фирменный стиль
- Веб-баннер(jpg/png) для сайта или соцсети
Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Главная задача - довольный клиент
Процесс работы:
- Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;
- Разработка дизайна
- Проверка работы
- Правки и корректировка (если потребуется)
- Оплата
- Передача работы заказчику
Способ оплаты:Карта Visa или Mastercard. Если с этим возникнут трудности можем обсудить другой вариант
Срок выполнения до 3 дней в зависимости от загруженности. Все заказы выполняются в порядке очереди. В рамках выполнения заказа предлагаю 1 вариант дизайна с бесплатными правками/корректировками/исправлениями. В дизайне могут быть использованы неоригинальные шаблоны, например задний фон или тематические изображения из свободных источников.
Постоянным клиентам приятные бонусы))
Даю гарантию на:
- Качественную работу
- Соблюдение сроков
- Разумные цены
- Правки до полного утверждения.
- Telegram: @Mrs_polio
- Skype: [email protected]
- e-mail: [email protected]
- Viber: +380937142759
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