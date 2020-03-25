Mrs_poli

Полина Завгородняя Mrs_poli

 
23 годаУкраина/Чернигов
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Сделано на совесть!

Добрый день!

Что могу Вам предложить:

  • Дизайн и верстка полиграфии (буклет, флаер, презентация, календарь, открытка, визитки)
  • Наружная реклама (баннеры, вывески и другое)
  • Логотипы, фирменный стиль
  • Веб-баннер(jpg/png) для сайта или соцсети
Имею практические навыки работы в дизайнерских программах, таких как Adobe Photoshop, CorelDRAW,  Adobe Illustrator. Обучалась, практиковалась и решила предоставлять свои услуги как фрилансер.

Всегда прислушиваюсь к пожеланиям заказчика. Главная задача - довольный клиент

Процесс работы:

  • Обсуждение ТЗ , сроков, стоимости, способа оплаты;
  • Разработка дизайна
  • Проверка работы
  • Правки и корректировка (если потребуется)
  • Оплата
  • Передача работы заказчику

Способ оплаты:

  Карта Visa или Mastercard. Если с этим возникнут трудности можем обсудить другой вариант

Срок выполнения до 3 дней в зависимости от загруженности. Все заказы выполняются в порядке очереди. В рамках выполнения заказа предлагаю 1 вариант дизайна с бесплатными правками/корректировками/исправлениями. В дизайне могут быть использованы неоригинальные шаблоны, например задний фон или тематические изображения из свободных источников.

Постоянным клиентам приятные бонусы)) 

Даю гарантию на:

  • Качественную работу
  • Соблюдение сроков
  • Разумные цены
  • Правки до полного утверждения.
Контакты:

С радостью посотрудничаю с Вами. Обговорю детали и отвечу на все вопросы. В работе предпочитаю высокое качество и аккуратность. Обращайтесь! Станьте первым, кто оставит мне отзыв)
CorelDRAWIllustratorPhotoshop
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