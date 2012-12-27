Практикующий диктор и редактор новостей

Романенко Ульяна Владимировна

Личные сведения:

Дата рождения: 13 апреля 1986 г.

Адрес проживания: г. Ростов-на-Дону

Телефоны, e-mail: 8-918-582-91-10, [email protected]

Семейное положение: не замужем, детей нет

Образование:

2001 - 2005 Новочеркасский Государственный Промышленно-Гуманитарный Колледж (НГПГК)

Специальность: учитель английского языка (диплом с отличием)

2005-2010 Таганрогский Государственный Педагогический Университет (ТГПУ)

(заочная форма обучения)

Специальность: лингвист, преподаватель английского языка

2011 Курс повышения квалификации «Русская православная церковь в информационном пространстве»

2012 Школа испанского языка в Монтевидео (Уругвай) – интенсивный курс (60 часов)

Опыт работы:

ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (ВЭлНИИ)

09.2009 – 08.2010 • Технический редактор сборника научных трудов «Вестника ВЭлНИИ»:

• контроль за своевременным поступлением рукописей статей в редакцию,

• сбор и первичная проверка материалов для дальней публикации,

• составление планов, приказов, графиков и др. документации, связанной с выпуском «Вестника ВЭлНИИ»,

ведение переговоров и деловой переписки с авторами статей.

05.2006 – 09.2009 Переводчик 2-й категории научно-технической литературы:

 перевод научно-технической литературы (инструкции, спецификации, руководства по эксплуатации, сертификаты),

 ведение деловой переписки и телефонных переговоров с иностранными партнерами,

 ведение протоколов совещаний с зарубежными партнерами (перевод с английского и на английский язык),

 последовательный перевод во время переговоров (тематика – система управления электровозом).

СМИ, радиостанция «Радио София»

01.2011 — н.в. Выпускающий редактор, специалист службы новостей, ведущий программы «Диалоги», автор передачи «Граждане Неба», международный обозреватель:

Планирование, составление и контроль сетки вещания

Организация интервью

Написание и редактирование новостей

Начитка новостей и др.

Дополнительная информация:

Знания и профессиональные умения

Программное обеспечение: средства Microsoft Office, Photoshop (на уровне пользователя), также владею программами из серии звуковых редакторов: Peak Pro (Mac), Digital Sound и другими. Internet, электронные словари, справочники.

Знание языков: английский (был на уровне advanced, но уже не практиковала активно его два года), испанский (могу изъясняться, читать и переводить со словарем – жила полтора месяца в Уругвае)

Личные качества

Упорство, ответственность, инициативность, сила воли, высокая стрессоустойчивость, способность работать в команде и самостоятельно, коммуникабельность, организованность, креативность, пунктуальность.