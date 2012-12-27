Романенко Ульяна Владимировна
Личные сведения:
Дата рождения: 13 апреля 1986 г.
Адрес проживания: г. Ростов-на-Дону
Телефоны, e-mail: 8-918-582-91-10, [email protected]
Семейное положение: не замужем, детей нет
Образование:
2001 - 2005 Новочеркасский Государственный Промышленно-Гуманитарный Колледж (НГПГК)
Специальность: учитель английского языка (диплом с отличием)
2005-2010 Таганрогский Государственный Педагогический Университет (ТГПУ)
(заочная форма обучения)
Специальность: лингвист, преподаватель английского языка
2011 Курс повышения квалификации «Русская православная церковь в информационном пространстве»
2012 Школа испанского языка в Монтевидео (Уругвай) – интенсивный курс (60 часов)
Опыт работы:
ОАО «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт электровозостроения» (ВЭлНИИ)
09.2009 – 08.2010 • Технический редактор сборника научных трудов «Вестника ВЭлНИИ»:
• контроль за своевременным поступлением рукописей статей в редакцию,
• сбор и первичная проверка материалов для дальней публикации,
• составление планов, приказов, графиков и др. документации, связанной с выпуском «Вестника ВЭлНИИ»,
ведение переговоров и деловой переписки с авторами статей.
05.2006 – 09.2009 Переводчик 2-й категории научно-технической литературы:
перевод научно-технической литературы (инструкции, спецификации, руководства по эксплуатации, сертификаты),
ведение деловой переписки и телефонных переговоров с иностранными партнерами,
ведение протоколов совещаний с зарубежными партнерами (перевод с английского и на английский язык),
последовательный перевод во время переговоров (тематика – система управления электровозом).
СМИ, радиостанция «Радио София»
01.2011 — н.в. Выпускающий редактор, специалист службы новостей, ведущий программы «Диалоги», автор передачи «Граждане Неба», международный обозреватель:
Планирование, составление и контроль сетки вещания
Организация интервью
Написание и редактирование новостей
Начитка новостей и др.
Дополнительная информация:
Знания и профессиональные умения
Программное обеспечение: средства Microsoft Office, Photoshop (на уровне пользователя), также владею программами из серии звуковых редакторов: Peak Pro (Mac), Digital Sound и другими. Internet, электронные словари, справочники.
Знание языков: английский (был на уровне advanced, но уже не практиковала активно его два года), испанский (могу изъясняться, читать и переводить со словарем – жила полтора месяца в Уругвае)
Личные качества
Упорство, ответственность, инициативность, сила воли, высокая стрессоустойчивость, способность работать в команде и самостоятельно, коммуникабельность, организованность, креативность, пунктуальность.