художник-дизайнер
Привет!
Я художник с опытом работы 4,5 года.
У меня есть несколько направлений в которых я рисую.
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Иконки
Аватарки
Реалистичные портреты
Портреты в стилизации
Стикеры для соц. сетей
Я человек, который любит экспериментировать , пробовать что-то новое. С радостью возьмусь за ваш заказ и мы вместе обсудим ваши требования к работе. Работу сделаю точно в сроки и качественно.
Начала я рисовать сначала в традиционном формате (рисую до сих пор, но меньше), но затем перешла в диджитал формат, где рисую уже около 4 лет. У меня есть постоянный заказчик, с которым мы сделали уже несколько очень сложных, но интересных работ.
Вы можете посмотреть мое портфолио здесь
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