художник-дизайнер

Привет!

Я художник с опытом работы 4,5 года.

У меня есть несколько направлений в которых я рисую.

Логотипы

Иконки

Аватарки

Реалистичные портреты

Портреты в стилизации

Стикеры для соц. сетей

Я человек, который любит экспериментировать , пробовать что-то новое. С радостью возьмусь за ваш заказ и мы вместе обсудим ваши требования к работе. Работу сделаю точно в сроки и качественно.

Начала я рисовать сначала в традиционном формате (рисую до сих пор, но меньше), но затем перешла в диджитал формат, где рисую уже около 4 лет. У меня есть постоянный заказчик, с которым мы сделали уже несколько очень сложных, но интересных работ.

Вы можете посмотреть мое портфолио здесь

https://www.instagram.com/wiktoria_gontscharowa/