Август 2014 —сентябрь 2014
Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова
Переводчик
Перевод научных статей, аннотаций к музейным коллекциям и информации о книгах. Рабочие языки - английский и немецкий.
Май 2014 —май 2014
Хабаровская краевая филармония
Переводчик
Устный перевод музыкальной направленности
Март 2013 —март 2014
Students International
Переводчик
Участие в трех выставках, посвященных образованию за рубежом. Устный перевод образовательной направленности, осуществление коммуникации между представителями иностранных образовательных учреждений и гостями выставок.
Июнь 2013 —июнь 2013
Платинум Арена
Переводчик
Устный перевод представителей корейской молодежной сборной по хоккею на Азиатском кубке вызова по хоккею с шайбой среди молодежных команд.
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