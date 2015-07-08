Переводчик английского и немецкого языков

Август 2014 —сентябрь 2014

Хабаровский краеведческий музей им. Н.И. Гродекова

Переводчик

Перевод научных статей, аннотаций к музейным коллекциям и информации о книгах. Рабочие языки - английский и немецкий.

Май 2014 —май 2014

Хабаровская краевая филармония

Переводчик

Устный перевод музыкальной направленности

Март 2013 —март 2014

Students International

Переводчик

Участие в трех выставках, посвященных образованию за рубежом. Устный перевод образовательной направленности, осуществление коммуникации между представителями иностранных образовательных учреждений и гостями выставок.

Июнь 2013 —июнь 2013

Платинум Арена

Переводчик

Устный перевод представителей корейской молодежной сборной по хоккею на Азиатском кубке вызова по хоккею с шайбой среди молодежных команд.