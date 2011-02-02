MsHollywood

Лилия Савичева MsHollywood

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Лилия, 26 лет.

Не замужем

2 высших образования: ДоННТУ, ДоННУ (эколог, журналист печатных СМИ)

Курсы: радиоведущих, модельного бизнеса

Опыт работы:

журналист- строительная тематика

Редактор тв программы "Девять дворцов" ( о дизайне)

Ди-джей на радио Юмор ФМ

Диктор в Торговом Центре

Диктор новостей на Радио "Европа Плюс Донбасс"

Интернет-журналист: Статьи на темы: мода, туризм, строительство, подарки, ноутбуки, брендинг

Редактор новостей в Интернет газете

Наличие публикаций и демо роликов.

Английский язык-средний уровень

Уверенный пользователь ПК

Быстрый интернет

Готова рассмотреть вопрос постоянного сотрудничества, в качестве фрилансера.

Креативна, ответственна, выполняю работу в сжатые сроки