MsHollywood

Лилия, 26 лет.
Не замужем
2 высших образования: ДоННТУ, ДоННУ (эколог, журналист печатных СМИ)
Курсы: радиоведущих, модельного бизнеса
Опыт работы:
журналист- строительная тематика
Редактор тв программы "Девять дворцов" ( о дизайне)
Ди-джей на радио Юмор ФМ
Диктор в Торговом Центре
Диктор новостей на Радио "Европа Плюс Донбасс"
Интернет-журналист: Статьи на темы: мода, туризм, строительство, подарки, ноутбуки, брендинг
Редактор новостей в Интернет газете
Наличие публикаций и демо роликов.
Английский язык-средний уровень
Уверенный пользователь ПК
Быстрый интернет
Готова рассмотреть вопрос постоянного сотрудничества, в качестве фрилансера.
Креативна, ответственна, выполняю работу в сжатые сроки