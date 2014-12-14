Инженер-сметчик ищу удаленную работу.
Работаю инженером-сметчиком.
Составляю сметы (локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет) на гражданское строительство, ВОЛС, КЛ по вашим объемам работ, спецификациям, чертежам.
Могу считать объемы работ, искать стоимость материалов и оборудования.
Работаю в программе SmetaWizard. Знаю программу Гранд Смета, но у меня ее нет. Могу работать на предоставленной вами программе.
Стоимость зависит от сложности работ и сроков.
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