MsPan

Виктория MsPan

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Инженер-сметчик ищу удаленную работу.

Работаю инженером-сметчиком. 

Составляю сметы (локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет) на гражданское строительство, ВОЛС, КЛ по вашим объемам работ, спецификациям, чертежам. 

Могу считать объемы работ, искать стоимость материалов и оборудования.

Работаю в программе SmetaWizard. Знаю программу Гранд Смета, но у меня ее нет. Могу работать на предоставленной вами программе.

Стоимость зависит от сложности работ и сроков.