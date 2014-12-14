Инженер-сметчик ищу удаленную работу.

Работаю инженером-сметчиком.

Составляю сметы (локальные сметы, объектные сметы, сводный сметный расчет) на гражданское строительство, ВОЛС, КЛ по вашим объемам работ, спецификациям, чертежам.

Могу считать объемы работ, искать стоимость материалов и оборудования.

Работаю в программе SmetaWizard. Знаю программу Гранд Смета, но у меня ее нет. Могу работать на предоставленной вами программе.

Стоимость зависит от сложности работ и сроков.