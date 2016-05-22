Литвинова Татьяна Викторовна
Год рождения – 1965
Г. Ставрополь, Ставропольский край
Ищу дистанционную работу переводчика.
Образование:
1. Пятигорский госпединститут иностранных языков (1987), учитель иностранного языка.
2. Южно-Российский гуманитарный институт (г. Ростов-на-Дону, 2002), психолог.
Оба диплома с отличием.
Владение иностранными языками:
Английский – свободно:
Французский, немецкий, испанский – читаю профессиональную и художественную литературу.
Грамотно пишу по-русски.
Перевожу художественные тексты и тексты по гуманитарным дисциплинам. Опыт в переводе литературы по психологии, психотерапии, психоанализу.
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