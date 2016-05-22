Литвинова Татьяна Викторовна

Год рождения – 1965

Г. Ставрополь, Ставропольский край

Ищу дистанционную работу переводчика.

Образование:

1. Пятигорский госпединститут иностранных языков (1987), учитель иностранного языка.

2. Южно-Российский гуманитарный институт (г. Ростов-на-Дону, 2002), психолог.

Оба диплома с отличием.

Владение иностранными языками:

Английский – свободно:

Французский, немецкий, испанский – читаю профессиональную и художественную литературу.

Грамотно пишу по-русски.

Перевожу художественные тексты и тексты по гуманитарным дисциплинам. Опыт в переводе литературы по психологии, психотерапии, психоанализу.