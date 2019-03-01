Креативный копирайтер. Пишу карточки товаров, тексты для главных страниц и в раздел "О нас", художественные и информационные тексты, обзоры.

Давайте знакомиться! Меня зовут Вера. Я учитель английского языка и зарубежной литературы. Также знаю итальянский и французский языки.

Пишу тексты для интернет-магазинов: карточки товаров, тексты для главных страниц, в раздел "О нас"... Очень люблю писать художественные и информационные тексты.

С грамотностью у меня проблем нет. Я ответственный человек и серьёзно отношусь к работе. В копирайтинге недавно, зато энтузиазма у меня хоть отбавляй, и полно новых идей.

Буду рада с вами поработать.

С уважением, Вера Рязанова.