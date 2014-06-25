Кандидат политических наук. Майндмепы. Интеллект карты.
Опыт создания под ключ общероссийских и международных общественных объединений.
На руководящих постах с 1990 г.
С 1999 года возглавляю Специальное информационное агентство.
Являюсь зам. гл. редактора журнала "Власть" (Москва).
Соавтор 2 патентов по золотодобыче.
Предлагаю быстрое, качественное изготовление майндмепов из любых материалов (текст, аудио, видео).
Рекомендации по моим работам могут дать Евгений Дорохин (jonn22), Александр Корнилов (kote.ws), Денис Кузнецов (DeS) и др.
В первую очередь возьмусь за интересные инфокурсы в области манимейкинга, дорвеестроительства, арбитража трафика.
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