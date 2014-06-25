Кандидат политических наук. Майндмепы. Интеллект карты.

Опыт создания под ключ общероссийских и международных общественных объединений.

На руководящих постах с 1990 г.

С 1999 года возглавляю Специальное информационное агентство.

Являюсь зам. гл. редактора журнала "Власть" (Москва).

Соавтор 2 патентов по золотодобыче.

Предлагаю быстрое, качественное изготовление майндмепов из любых материалов (текст, аудио, видео).

Рекомендации по моим работам могут дать Евгений Дорохин (jonn22), Александр Корнилов (kote.ws), Денис Кузнецов (DeS) и др.

В первую очередь возьмусь за интересные инфокурсы в области манимейкинга, дорвеестроительства, арбитража трафика.