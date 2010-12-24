Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...
- Копирайтинг26 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
1. Тематика - ЗОЖ, нутрицевтика, БАД, косметика, смартфуд. 2. Объемы примерно 100000 знаков в месяц 3. .Стоимость работы из рассчета 150руб /1000 знаков 4. Оплата - бартер на продукцию (ассортимент - косметика, БАД, Коктейли ...Переводы16 заявокЗакрыт5 лет назад
- $2
1. Тематика - ЗОЖ, нутрицевтика, БАД, косметика, смартфуд. 2. Объемы примерно 100000 знаков в месяц 3. .Стоимость работы из рассчета 150руб /1000 знаков 4. Оплата - бартер на продукцию (ассортимент - косметика, ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт соцсеть под ключ, под узкую нишу. У кого есть опыт и кейсы - пишите в личку. Интересует - на какой CMS будет реализован проект, дизайн, возможность реализации ...Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Задача следующая: копипаст карточек продукта на сайт 1. Скачать картинку - нанести вотермарк - залить на сайт (1 страница - 1 картинка) 2. Скопировать текст - пернести на сайт 3. ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется транскрибация видеороликов. Забиси вебинаров и оффлайн семинаров. Интересует высокое качество по адекватной цене. Возможна работа на долгосрочной основе - заказы будут постоянноТранскрибация1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $200
Здравствуйте! Нужно придумать и изготовить баннеры для сайта http://forumok.com Баннеры предназначены для привлечения пользователей по партнерской программе, т.е. будут размещаться нашими партнерами на различных сайтах, блогах и т.д. ...Завершен13 лет назад
- $35
Здравствуйте! Нужно 5 картинок размер 900*300 Картинки похожие на картинки в крутилке: coral-eu.com Только лучше :)Завершен14 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно 5 картинок размер 900*300 Подробности в Skype: europa.cciЗавершен14 лет назад
- $20
Сайт бизнес тематики. Нужно сделать шапку с элементами флеш. Подробного ТЗ нет, пока только пару мыслей. Т.е. нужна оригинальная идея и ее воплощение.Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $250
Нужны баннеры для сервиса forumok.name Размеры: 468*60, 125*125, 150*150 Баннеры должны быть двух типов: 1. Для привлечения форумчан, с целью выполнения заданий рекламодателей. 2. Для привлечения рекламодателей, заинтересованных ...Завершен14 лет назад
Оплата - $0,2 за пост Постоянные заказы. Просьба людям без опыта не беспокоиться. Подробноси - в аськуНаполнение сайтов16 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сделать дизайн для сайта представительства в Болгарии. Основной сайт: coral-club.com с него можно взять логотип цветовая гамма - или с оф сайта, или использовать цвета национального флага БолгарииДизайн сайтов1 исполнительЗавершен16 лет назад