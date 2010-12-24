Mtotman

Андрей Mtotman

 
52 года
16 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Покупаю тексты по тематике ЗОЖ, нутрициологя, траволечение

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$1
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  • Цикл статей, тематика БАД, ЗОЖ, ПП

    Задача: написать информативный, уникальный и грамотный текст/ Тематика: БАД, ЗОЖ, ПП, Здоровье, очистка организма, качество питьевой воды, фитотерапия. Исполнитель должен разбираться в тематике статьи. В заявке обязательно укажите источник ваших ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переводы "русский - английский"

    $2

    1. Тематика - ЗОЖ, нутрицевтика, БАД, косметика, смартфуд. 2. Объемы примерно 100000 знаков в месяц 3. .Стоимость работы из рассчета 150руб /1000 знаков 4. Оплата - бартер на продукцию (ассортимент - косметика, БАД, Коктейли ...

    Переводы16 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Копирайтинг

    $2

    1. Тематика - ЗОЖ, нутрицевтика, БАД, косметика, смартфуд. 2. Объемы примерно 100000 знаков в месяц 3. .Стоимость работы из рассчета 150руб /1000 знаков 4. Оплата - бартер на продукцию (ассортимент - косметика, ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен сайт социальная сеть

    Здравствуйте! Нужен сайт соцсеть под ключ, под узкую нишу. У кого есть опыт и кейсы - пишите в личку. Интересует - на какой CMS будет реализован проект, дизайн, возможность реализации ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копипаст

    Здравствуйте! Задача следующая: копипаст карточек продукта на сайт 1. Скачать картинку - нанести вотермарк - залить на сайт (1 страница - 1 картинка) 2. Скопировать текст - пернести на сайт 3. ...

    Наполнение сайтов19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Транскрибация

    Требуется транскрибация видеороликов. Забиси вебинаров и оффлайн семинаров. Интересует высокое качество по адекватной цене. Возможна работа на долгосрочной основе - заказы будут постоянно

    Транскрибация1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Флеш-баннеры для сайта forumok.com

    $200

    Здравствуйте! Нужно придумать и изготовить баннеры для сайта http://forumok.com Баннеры предназначены для привлечения пользователей по партнерской программе, т.е. будут размещаться нашими партнерами на различных сайтах, блогах и т.д. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать шапку для сайта

    $20

    Сайт бизнес тематики. Нужно сделать шапку с элементами флеш. Подробного ТЗ нет, пока только пару мыслей. Т.е. нужна оригинальная идея и ее воплощение.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннеры для forumok.name

    $250

    Нужны баннеры для сервиса forumok.name Размеры: 468*60, 125*125, 150*150 Баннеры должны быть двух типов: 1. Для привлечения форумчан, с целью выполнения заданий рекламодателей. 2. Для привлечения рекламодателей, заинтересованных ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн для сайта на Вордпрессе

    $50

    Нужно сделать дизайн для сайта представительства в Болгарии. Основной сайт: coral-club.com с него можно взять логотип цветовая гамма - или с оф сайта, или использовать цвета национального флага Болгарии

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

Aljonati
Алена 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Транскрибация
Работа с Андреем - одно удовольствие! Всегда на связи, оплата мгновенна! Очень рада дальнейшему сотрудничеству!
Заказывал у Алены транскрибацию видеороликов на 8 и 92 минуты. Работа выполнена очень качественно и грамотно. Остался доволен, и планирую дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
erniestudio
Андрей 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Сделать 5 статичных баннеров
Отличный заказчик, четкие требования, но при этом советуется с исполнителем, оплата в срок! в общем все отлично! Советую всем!!!
Андрей очень ответственно подошел к выполнению задания. Один из баннеров пришлось несколько раз переделывать, т.к. я сам не очень понимал чего хочу. В итоге - получилось вполне прилично, причем за очень разумные деньги. Всем рекоменую сотрудничество с Андреем - эмоции только позитивные!
Ответный отзыв
anDyrv
31 год
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
5 статичных баннеров
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!
Полностью доволен сотрудничеством с Андреем. Все было сделано быстро и профессионально. Учтены все мои пожелания. Рекомендую!
Ответный отзыв
sergiuc
Сергей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сделать шапку для сайта
Работа была интересной. Андрей приятный человек. Оплата вовремя, без задержек. Надеюсь будем еще работать.
Планировал потратить на шапку 20 долларов. В итоге заплатил Сергею 50 - и очень этому рад :) То, что Сергей человек творческий и настоящий профессионал - видно и так по отзывам и портфолио. Меня порадовало отношение к делу. Были предложены варианты, и Сергею пришлось переделывать некоторые моменты с учетом моих пожеланий. В итоге впечатления от работы и общения - только самые позитивные. Спасибо и удачи!
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Wildcat
43 года
19 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Баннеры для forumok.name
Полная оплата и приятное общение, рекомендую!
Все было сделано быстро и качественно. Спасибо! Успехов в Новом Году! :)
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