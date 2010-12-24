Андрей очень ответственно подошел к выполнению задания. Один из баннеров пришлось несколько раз переделывать, т.к. я сам не очень понимал чего хочу. В итоге - получилось вполне прилично, причем за очень разумные деньги. Всем рекоменую сотрудничество с Андреем - эмоции только позитивные!