Добрый день, коллеги! Для целей наполнения Bluetooth-сети Lexil (www.lexil.ru) информационным и развлекательным контентом (анекдоты, новости, картинки, видеоролики и пр.) на 2-3 летних месяца ищем себе грамотного дизайнера. В его задачи войдет: 1. Ежедневный (включая выходные) отбор контента из ...
- $1000Баннеры7 заявокЗакрыт16 лет назад
На интересный проект в Москве необходим программист или команда программистов, работавшая с распознанием образов. Присылайте описание своего опыта и проектов на почту [email protected]. Условия оплаты и вариантов участия в проекте обсуждаемы.Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15000
Здравствуйте! Безликая, молодая, телекоммуникационная компания жаждет познакомиться с несколькими приличными партнерами для групповых оплачиваемых взаимоотношений в рамках тендера по созданию фирменного стиля. Окончание (не поймите превратно) тендера даст основание для выбора единственного и неповторимого партнера, который ...Фирменный стиль67 заявокЗакрыт16 лет назад
- $8000
Ищем команду разработчиков до 4 человек с руководителем. Требования: - знание ARM архитектуры - т.е. умение портировать линукс на различные платформы; - Linux kernel programming; - знание ядра 2.6.13 и 2.6.20 под at91rm9200; - gcc 3.4.4; - busybox+buildroot; - Bercli. Будет плюсом: - знание ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Здравствуйте! Необходимы дизайнер и сайтостроитель - допускается сочетание этих несовместимых талантов в одном лице. Требования: Местонахождение - Москва Запросы по цене - умеренные (укладываются в предложенную заказчиком сумму) Ответственность и самомотивация - высокие Работа: 1. Сделать дизайн логотипа, сайта, слогана, фирменного стиля, ...Дизайн сайтов32 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $100
Добрый вечер! Есть свеженький сайт, на нем необходимо провести косметические работы. Сделать это должен не любитель, а профессионал. Цель работы: сделать сайт приятным, легким для восприятия, удобным в использовании, читабельным и т.д. для любого конечного пользователя. Объем работ: 1. ...Иллюстрации и Рисунки19 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1700
Добрый день, нужен программист (или два), обладающие опытом и навыками для реализации описанной в заголовке системы с базовой (минимальной) функциональностью. Подробное описание с подходящими кандидатами при встрече Срок: не более 1,5 месяцев Деньги: не более 2000 без предоплаты Местонахождение ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт17 лет назад
ПО, работающее с популярными системами интернет-трейдинга и обменивающееся информацией с удаленной базой данных. Требования к программистам: 1. Наличие опыта разработки клиентских приложений для работы по защищенному каналу с базой данных, доступной в интернете. 2. Местоположение программиста - МОСКВА 3. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $1000
Необходимо ПО: 1. управляющее несколькими блютус адаптерами с компьютера; 2. создающее сеть на основе блютус адаптеров; 3. умеющее переключать клиентское устройство между различными блютус адаптерами незаметно для клиентского устройства (без дополнительных запрсоов на соединение); 4. умеющее принимать и передавать ...Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт17 лет назад
- $2500
Необходимо создать интернет-сайт: 1. Дизайн сайта (деловой, но привлекательный) 2. Логотип, фирменный стиль 3. Написание самого сайта(нестандартный - реализация описанных в ТЗ бизнес-функций) Желательное время исполнения 1-1,5 месяца с возможностью дальнейшего сотрудничества по модернизации функционалаСайты «под ключ»37 заявокЗакрыт17 лет назад