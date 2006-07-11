Добрый день, нужен программист (или два), обладающие опытом и навыками для реализации описанной в заголовке системы с базовой (минимальной) функциональностью. Подробное описание с подходящими кандидатами при встрече Срок: не более 1,5 месяцев Деньги: не более 2000 без предоплаты Местонахождение ...