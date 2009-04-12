Дизайнер, верстальщик, иллюстратор, фото (видео) оператор, художни

СЕРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Контактный телефон 8 - 906 - 8587 - 435

Электронная почта [email protected]

ICQ 477-102-395

СОИСКАТЕЛЬ НА ДОЛЖНОСТИ:

Дизайнер, верстальщик, иллюстратор, фото (видео) оператор,

художник - постановщик, руководитель отдела рекламы,

Руководитель производства средств наружной рекламы.

ОБРАЗОВАНИЕ:

Нижнетагильская Государственная социально - педагоги-

ческая академия. Факультет: Художественно-графический

Специализация: Декоративно-прикладное искусство

Нижнетагильский лицей «Металлург» Факультет: Электро-

привод. Специализация: Специалист по обслуживанию

промышленных электроустановок

СЛУЖБА:

Войсковая часть: 42710 - 721 У.Ц. - ГРАУ МО ВС РФ

(Северокавказский военный округ)

Войсковая часть: 34581 (Ленинградский военный округ)

ОПЫТ РАБОТЫ:

С 2008

Участник АРТ проекта “Без комментариев” (Арт-группа

«Без комментариев» организована с целью создания

независимых репортажей и передвижных выставок,

темы которых находятся на гребне актуальности и

определяются коллективом группы.)

С 2008-2008

Дизайнер в компании “Ником реклама” ИП Люфт А. А.

С 2006-2008

Индивидуальный предприниматель: директор реклам-

ного агентства (незарегистрированный товарный знак

«Экспресс Реклама»)

Полностью освоил технологии производства средств

наружной рекламы и полиграфической продукции,

изучил административную, правовую, маркетинговую

часть рекламного производства.

С 2003-2006

Дизайнер: проходил дизайнерскую практику: ООО

«Печатный Двор», «Полиграфист». Участник выставок по

прикладной и станковой компьютерной графике

Дизайнер «фриленсер» с 2003 года, имею большой

список собственных клиентов, работаю как в Интернете,

так и на прямую с клиентами.