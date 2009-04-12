СЕРОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Контактный телефон 8 - 906 - 8587 - 435
Электронная почта [email protected]
ICQ 477-102-395
СОИСКАТЕЛЬ НА ДОЛЖНОСТИ:
Дизайнер, верстальщик, иллюстратор, фото (видео) оператор,
художник - постановщик, руководитель отдела рекламы,
Руководитель производства средств наружной рекламы.
ОБРАЗОВАНИЕ:
Нижнетагильская Государственная социально - педагоги-
ческая академия. Факультет: Художественно-графический
Специализация: Декоративно-прикладное искусство
Нижнетагильский лицей «Металлург» Факультет: Электро-
привод. Специализация: Специалист по обслуживанию
промышленных электроустановок
СЛУЖБА:
Войсковая часть: 42710 - 721 У.Ц. - ГРАУ МО ВС РФ
(Северокавказский военный округ)
Войсковая часть: 34581 (Ленинградский военный округ)
ОПЫТ РАБОТЫ:
С 2008
Участник АРТ проекта “Без комментариев” (Арт-группа
«Без комментариев» организована с целью создания
независимых репортажей и передвижных выставок,
темы которых находятся на гребне актуальности и
определяются коллективом группы.)
С 2008-2008
Дизайнер в компании “Ником реклама” ИП Люфт А. А.
С 2006-2008
Индивидуальный предприниматель: директор реклам-
ного агентства (незарегистрированный товарный знак
«Экспресс Реклама»)
Полностью освоил технологии производства средств
наружной рекламы и полиграфической продукции,
изучил административную, правовую, маркетинговую
часть рекламного производства.
С 2003-2006
Дизайнер: проходил дизайнерскую практику: ООО
«Печатный Двор», «Полиграфист». Участник выставок по
прикладной и станковой компьютерной графике
Дизайнер «фриленсер» с 2003 года, имею большой
список собственных клиентов, работаю как в Интернете,
так и на прямую с клиентами.