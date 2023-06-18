UI/IX Дизайнер

ривет! Меня зовут Мухаммад, и я являюсь опытным UX/UI Дизайнером со стажем работы более 18 лет. Мои навыки и опыт помогут мне эффективно решать задачи по созданию высококачественных интерфейсов пользовательского опыта.

Образование

Я получил образование в Российско-Таджикский (Славянский) университет (РТСУ). Кафедра «Информатика и ИТ»

РТСУ— является первым межгосударственным высшим учебным заведением Республики Таджикистан и Российской Федерации и обладает статусом государственных университетов двух стран. по специальности "Дизайнер интерфейсов". В течение учебы я изучал дизайн, графику и программирование, а также проходил стажировку в Хафтранг, что помогло мне получить первый опыт в работе с интерфейсами.

После окончания учебы я продолжил развиваться в области дизайна интерфейсов и участвовал в различных курсах и мастер-классах, чтобы узнать о новых технологиях и методах работы.

Сейчас я работаю в качестве UX/UI дизайнера. Моя работа заключалась в разработке дизайна и создании интерфейсов для мобильных приложений и веб-сайтов. Я также занимался созданием технической документации и макетов для разработчиков, чтобы обеспечить правильную реализацию дизайн-концепции.

В мои обязанности также входит исследование пользовательского опыта и анализ конкурентных продуктов, чтобы обеспечить высокое качество дизайна и функционала.

Я также работал в команде с разработчиками и менеджерами проектов, чтобы обеспечить высокое качество пользовательского опыта и своевременную реализацию проектов.

Навыки

У меня есть опыт работы с различными инструментами дизайна, такими как Photoshop, Sketch, Figma и Adobe XD. Я также знаком с HTML, CSS и JavaScript, что позволяет мне создавать интерактивные элементы пользовательского интерфейса.

Я умею проводить исследование пользовательского опыта и анализировать конкурентные продукты, чтобы предложить лучшие решения в дизайне и функционале. Кроме того, я отлично работаю в команде и имею хорошие коммуникативные навыки.

Подытог

Я готов применить мой опыт и навыки для разработки высококачественных пользовательских интерфейсов, которые будут удобны и приятны в использовании. Я уверен, что моя работа поможет вашей компании достичь новых высот в создании продуктов с высоким качеством пользовательского опыта.

Спасибо за ваше время и внимание. Буду рад ответить на ваши вопросы и обсудить возможность сотрудничества.