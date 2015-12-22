MultiMontana

Здравствуйте! Меня зовут Артем!
4 года на рынке. Свыше 241 реализованных проектов.
Я отлично делаю:
- Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до плавленогоWEB-а)
- Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети)
Вы гарантированно получаете:
- ПРОЕКТ«ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части)
- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)
- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса (свыше 241 реализованных проектов за 4 года, позволяют говорить мне: «У меня есть опыт»)
- МАРКЕТИНГ на 100% (Я - сертифицированный специалист GYUMRI INFORMATION TECHNOLOGIES CENTER. GITC)
- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.
-
-Возможность встретиться (я готов на ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ )
Пару слов о принципах моей работы:
- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.
- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.
- Соблюдение сроков. Всегда.
- Адекватная цена. По умолчанию.
- Всегда на связи. В разумных пределах =)
Прошу отнестись с пониманием к вектору моей работы и не предлагать:
• доработки чужого дизайна;
• проекты сомнительного / нарушающего законодательство РФ содержания;
• проекты, целью которых является формирование набора красивых картинок;
Всегда на связи: