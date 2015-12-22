MultiMontana

Здравствуйте! Меня зовут Артем!

4 года на рынке. Свыше 241 реализованных проектов.

Я отлично делаю:

- Дизайн проектов любого уровня сложности (от корпоративной классики до плавленогоWEB-а)

- Техническую реализацию задачи любого масштаба (от сайта-визитки до социальной сети)

Вы гарантированно получаете:

- ПРОЕКТ«ручной работы» (никаких шаблонов в дизайне, никаких коробочных решений в технической части)

- Крутой, современный, ДИЗАЙН (WOWэффект гарантирован)

- ЮЗАБИЛИТИ и логику интерфейса (свыше 241 реализованных проектов за 4 года, позволяют говорить мне: «У меня есть опыт»)

- МАРКЕТИНГ на 100% (Я - сертифицированный специалист GYUMRI INFORMATION TECHNOLOGIES CENTER. GITC)

- ИДЕИ - я работаю в авангарде дизайнерских западных тенденций. Вы получите ПРЕДЛОЖЕНИЯ, а не вопросы.

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-Возможность встретиться (я готов на ЛИЧНУЮ ВСТРЕЧУ )

Пару слов о принципах моей работы:

- Выход за рамки - люблю находить особые решения даже самой типовой задаче.

- Пошаговое согласование - вы контролируете каждый этап разработки и получаете сразу правильный результат.

- Соблюдение сроков. Всегда.

- Адекватная цена. По умолчанию.

- Всегда на связи. В разумных пределах =)

Прошу отнестись с пониманием к вектору моей работы и не предлагать:

• доработки чужого дизайна;

• проекты сомнительного / нарушающего законодательство РФ содержания;

• проекты, целью которых является формирование набора красивых картинок;

Всегда на связи: