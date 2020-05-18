Домашняя студия звукозаписи "Крокус"
Уважаемые друзья! Домашняя студия звукозаписи "Крокус" окажет такие услуги:
- Запись и сведение вокала
- Коррекцию не качественного аудио
- Очистку аудио из видео
- Создание рекламных аудио роликов
- Подкастов
- Обзоров
- Синхрозапись: торжественных мероприятий, Лекций, Семинаров.
- Производство аудио книг
- Озвучивание общественного транспорта
- Возможна звукозапись на выезде
Контакты: Skype:multikrot E-mail:[email protected] Наш сайт: www.studio-crocus.com.ua