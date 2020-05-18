Multikrot

Мехман Нех Multikrot

 
48 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Домашняя студия звукозаписи "Крокус"

Уважаемые друзья! Домашняя студия звукозаписи "Крокус" окажет такие услуги:

  • Запись и сведение вокала
  • Коррекцию не качественного аудио
  • Очистку аудио из видео
  • Создание рекламных аудио роликов
  • Подкастов
  • Обзоров
  • Синхрозапись: торжественных мероприятий, Лекций, Семинаров.
  • Производство аудио книг
  • Озвучивание общественного транспорта
  • Возможна звукозапись на выезде
Обратитесь к нам и мы подарим жизнь вашим произведениям.

Контакты: Skype:multikrot ﻿E-mail:[email protected] ﻿Наш сайт: www.studio-crocus.com.ua