Multisaver

Добрый день

Добрый день уважаемые работодатели. В данный момент ищу удаленную работу на полный рабочий день, люблю заниматься поисковой оптимизацией, а также SEO , это как уникальность текстов , трафика и другое. Помогу увеличить посещаемость сайта . Также могу быть хорошим помощник и менеджером по продвижению и развитию сайтов и проектов.

Буду ждать с нетерпением ваших предложений!

В данный момент я создал сайт для партнерской программы:

skazkipr0.ru (пример моей работы)

Изучал joomla, wordpress, php, html,css

Опыт в интернете : 7 лет, быстро и грамотно(без ошибок) печатаю.