СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: копирайтинг. Статьи, тексты, обзоры, аналитика, веб-контент, инструкции, техническая и нормативная документация.

КАЧЕСТВО: уникальный текст, написанный грамотным и живым русским языком, интересный целевому посетителю, с достаточным количеством ключевых слов.

ОПЫТ: выполняю заказы на совершенно разные темы, поскольку жизненный и профессиональный опыт позволяют делать это грамотно. Сроки соблюдаю, в большинстве случаев выполняю работу досрочно.

ОБРАЗОВАНИЕ: высшее техническое. Дополнительное образование: аудитор систем менеджмента качества.

ЗАКАЗЧИКАМ: рассмотрю любые варианты. Степень «договариваемости» – высокая. Компромисс возможен всегда.Приветствуются оптовые заказы, рассчитанные на длительное и плодотворное сотрудничество.

СТОИМОСТЬ: обговаривается индивидуально, при оптовых заказах – скидки.

Предоплата 50%.

ОПЛАТА - Webmoney. Оплата каждый раз оговаривается отдельно, но приветствуется предоплата 50 %.

СВЯЗЬ: направляйте свои предложения на e-mail – [email protected]