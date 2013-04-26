Образование высшее техническое.
В Советское время занималась журналистикой в печатном издании (рекламные статьи)
Интересы: путешествия, строительство, медицина, семейные отношения, мистика, кулинария, пластическая хирургия, воспитание детей.
Эрудирована, пишу быстро и на любые темы
Языки: русский, английский, латышский.
Стихи, Песни и Проза
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#742
Наполнение сайтов
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#1817
Редактирование и Корректура
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#2296
Переводы
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#7128
Копирайтинг
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