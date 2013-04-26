Образование высшее техническое.

В Советское время занималась журналистикой в печатном издании (рекламные статьи)

Интересы: путешествия, строительство, медицина, семейные отношения, мистика, кулинария, пластическая хирургия, воспитание детей.

Эрудирована, пишу быстро и на любые темы

Языки: русский, английский, латышский.