Mummika

Валентина Mummika

 
55 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Образование высшее техническое.

В Советское время занималась журналистикой в печатном издании (рекламные статьи)

Интересы: путешествия, строительство, медицина, семейные отношения, мистика, кулинария, пластическая хирургия, воспитание детей.

Эрудирована, пишу быстро и на любые темы

Языки: русский, английский, латышский.

Стихи, Песни и Проза
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от $1
от 1 дня
#742
Наполнение сайтов
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от 1 дня
#1817
Редактирование и Корректура
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от 1 дня
#2296
Переводы
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от 1 дня
#7128
Копирайтинг
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от 1 дня
#7575