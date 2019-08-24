Mummymama

Ольга Рыбакова Mummymama

 
34 годаРоссия/Анапа
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Пишу и перевожу
Отзывы заказчиков
MediaNSD
Сергей 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
154 отзыва(-7)
$102
10 баллов
4 года назад
Поднатаскать по химии - по Полимерам (довести до химической реакции)
Человек иссчез =((( надеюсь появится