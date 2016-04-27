Здравствуйте! Я новичок на этом сайте, но далеко не новичок в области написания текстов!
Образование: высшее (менеджмент, связи с общественностью)
Мои основные увлечения: садоводство, рукоделие, кулинария, фотография, реклама.
Есть сын.
Занимаюсь настройкой Яндекс директа.
Работала на других текстовых биржах с 2011 года.
Занимаюсь ретушированием фотографий, рерайтом, редактированием статей, написанием авторских статей, написанием обзоров и отзывов.
Отличное владение русским языком, соблюдение правил грамматики и пунктуации гарантирую.
Основные тематики: садоводство, животные, дети, женская, туристическая, строительство и ремонт, описания, обзоры, отзывы, кулинария, мастер-классы, гаджеты, мода и стиль, косметика, фильмы и мультфильмы.
E-mail: [email protected]