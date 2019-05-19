Murad_ZM

Муроджон Murad_ZM

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Качественно, быстро, надежно!

Личные качества:  Быстро- обучаемость, хорошие организаторские способности, целеустремленность, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, лидерский качества,аналитический склад ума, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность. Знания Python 3 на уровне Junior, знание Django, Flask, умение работать с Git, MySQL.

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Отзывы заказчиков

q128857
Павел 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов
$5
10 баллов
6 лет назад
Разместить 14 объявлений на 7 сайтах,по 2 на каждом
Спасибо,все качественно разместили.
Рекомендую заказчика.
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