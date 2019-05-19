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Личные качества: Быстро- обучаемость, хорошие организаторские способности, целеустремленность, стрессоустойчивость, высокая степень ответственности, лидерский качества,аналитический склад ума, деловая этика, исполнительность, умение работать в команде, дисциплинированность. Знания Python 3 на уровне Junior, знание Django, Flask, умение работать с Git, MySQL.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
6 лет назад
Спасибо,все качественно разместили.
Ответный отзыв
Рекомендую заказчика.