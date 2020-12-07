Я специалист с профильным образованием в области дизайна.
Опыт работы более 5 лет.
Графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера.
Занимаюсь разработкой:
• Дизайн-макетов брендированной продукции (полиграфия/сувенирная/текстильная);
• Предпечатной подготовкой оригинал-макетов в соответствии с ТЗ полиграфического производств;
• ТЗ для брендированной продукции;
• Фирменного стиля (логотип, шрифт, иконки, мокап, брендбук);
• Лендингов на платформах Tilda, Ukit, Figma;
• Дизайн инфографики, шаблонов для публикации в соцсетях;
• Дизайн презентаций в фирменном стиле;
• Дизайн интерьера (Чертежи, 3d-визуализация, развертки)
Есть навык в фотомонтаже, видеомонтаже и видеоанимации.
Владение программами Adobe, AutoCAD, Sketchup, Cinema 4d, RedShift, PowerPoint