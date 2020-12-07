Я специалист с профильным образованием в области дизайна.

Опыт работы более 5 лет.

Графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера.

Занимаюсь разработкой:

• Дизайн-макетов брендированной продукции (полиграфия/сувенирная/текстильная);

• Предпечатной подготовкой оригинал-макетов в соответствии с ТЗ полиграфического производств;

• ТЗ для брендированной продукции;

• Фирменного стиля (логотип, шрифт, иконки, мокап, брендбук);

• Лендингов на платформах Tilda, Ukit, Figma;

• Дизайн инфографики, шаблонов для публикации в соцсетях;

• Дизайн презентаций в фирменном стиле;

• Дизайн интерьера (Чертежи, 3d-визуализация, развертки)

Есть навык в фотомонтаже, видеомонтаже и видеоанимации.

Владение программами Adobe, AutoCAD, Sketchup, Cinema 4d, RedShift, PowerPoint