Профессиональные навыки: функциональное, юзабилити, нагрузочное тестирование. Кросс-платформенное, кросс-браузерное тестирование. Проверка на соответствие стандартам, валидация, верификация, выявление скрытых ошибок. Организация разработки согласно пунктам ТЗ или спецификации требований и этапам разработки ПО от концепции и пилотного проекта до стадии релиза и дальнейшей поддержки. Опыт работы EGW, TestLink. Знание теоретических основ разработки программных продуктов и их сопровождения, применение Case, Cals технологий в разработке ПО. Работа с программами управления требованиями, создание проектов управления требованиями, написание ТЗ. Работа с базами данных: MS Access, MS SQL. Глубокое знание пакета офисных программ MS Office и бесплатных аналогов. MATLAB и аналоги. Опыт спиральной разработки около 3 лет. Участие в команде тестеров крупного закрытого проекта (удалённо).

Прогнозирование рынков (сырьевые, FOREX) - опыт 4 года, доверительное управление, анализ портфеля, оптимальное распределение инвестиций. Собственные разработки в области автоматической торговли и прогнозирования (язык MQL4), решение задач оптимизационно-параметрического синтеза.

Знание ПК: на уровне разработчика.

Также занималась тестированием множества больших и небольших сайтов, обычно интернет магазинов на качество проектирования интерфейса и функциональности, ошибок явных и скрытых. Занималась составлением планов по улучшению юзабилити сайтов.

Разработка искусственного интеллекта в играх, советниках.

Образование, дополнительная информация: бакалавр техники и технологии по направлению автоматизированные системы обработки информации и управления (информатика и вычислительная техника) (оконченное 2009г.) магистр техники и технологии по направлению компьютерное моделирование (в процессе обучения).