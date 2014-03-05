Анисимова Светлана
Переводчик английского языка
29 лет
Моб. 8-904-97-00-410
E-mail: [email protected]
Skype: Anisimova_174
Языковые пары: EN-RU, RU-EN (письменный)
Образование:
2001 - 2006 г. - факультет лингвистики и перевода ЧелГУ (Челябинский государственный университет), специальность лингвист-переводчик (английского, немецкого).
2008 г. – 2009 г. – маркетинговое образование по российско-голландской программе РИМА-А в Южно-Уральском государственном университете.
Опыт работы:
Сентябрь 2006 г. - июнь 2007 г. - штатный переводчик в бюро переводов «Прима Виста» (Челябинск).
С 2007 г. – отдел маркетинга типографии.
Март - сентябрь 2011 г. – внештатный переводчик в бюро переводов «Перевод-Центр» (Саратов), «Эклипс» (Москва), Translation Group (Москва), Аванта Транслейтинг (Челябинск)
Август 2011 г. – август 2012 – внештатный переводчик в ООО «РосПромТехСнаб» (Челябинск).
Тематика переводов:
- техническая документация (каталоги продукции, руководства пользователя);
- нефтегазовая отрасль;
- стекловарение;
- астрономия;
- пищевая промышленность;
- договора;
- научные статьи;
- полиграфия;
- маркетинг;
- материнство и детство;
- различная документация (паспорта, дипломы, свидетельства, доверенности, справки из банка и т.п.).
PS: Сейчас ищу работу внештатного переводчика на удаленной основе, т.к. нужны деньги.
Рассмотрю все варианты. Буду рада сотрудничеству!!!
Портфолио
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