Переводчик английского

Анисимова Светлана

Переводчик английского языка

29 лет

Моб. 8-904-97-00-410

E-mail: [email protected]

Skype: Anisimova_174

Языковые пары: EN-RU, RU-EN (письменный)

Образование:

2001 - 2006 г. - факультет лингвистики и перевода ЧелГУ (Челябинский государственный университет), специальность лингвист-переводчик (английского, немецкого).

2008 г. – 2009 г. – маркетинговое образование по российско-голландской программе РИМА-А в Южно-Уральском государственном университете.

Опыт работы:

Сентябрь 2006 г. - июнь 2007 г. - штатный переводчик в бюро переводов «Прима Виста» (Челябинск).

С 2007 г. – отдел маркетинга типографии.

Март - сентябрь 2011 г. – внештатный переводчик в бюро переводов «Перевод-Центр» (Саратов), «Эклипс» (Москва), Translation Group (Москва), Аванта Транслейтинг (Челябинск)

Август 2011 г. – август 2012 – внештатный переводчик в ООО «РосПромТехСнаб» (Челябинск).

Тематика переводов:

- техническая документация (каталоги продукции, руководства пользователя);

- нефтегазовая отрасль;

- стекловарение;

- астрономия;

- пищевая промышленность;

- договора;

- научные статьи;

- полиграфия;

- маркетинг;

- материнство и детство;

- различная документация (паспорта, дипломы, свидетельства, доверенности, справки из банка и т.п.).

PS: Сейчас ищу работу внештатного переводчика на удаленной основе, т.к. нужны деньги.

Рассмотрю все варианты. Буду рада сотрудничеству!!!