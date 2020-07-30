MurovytskyTarget

Настраиваю и веду рекламные кампании ФБ/Инстаграм, создаю продающие креативы. Продвигаю Телеграм каналы
Настройка и ведение рекламных кампаний Фейсбук/Иснстаграм
Занимаюсь комплексным продвижением товаров или услуг через таргетированую рекламу ФБ/етИнстаграм
1. Настройка бизнес страниц и рекламных аккаунтов
2. Создание рекламных креативов
3. Запуск рекламной кампании
4. Сопровождение и внесение правок
5. Анализ рекламной кампании
6. Создание лендингов на платформе Тильда
7. Создание воронок продаж
8. Анализ продающих страниц в соц.сетях и лендингов
Продвижение Телеграм каналов
1. Помощь в выборе тематики
2. Создание и упаковка каналов
3. Продвижение в внутри телеграм
4. Продвижение с помощью таргета
5. Создание контент плана
6. Продажа рекламы
7. Полное обучение ведения и продвижения телеграм каналов