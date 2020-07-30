MurovytskyTarget

Виталий MurovytskyTarget

 
26 летУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Настраиваю и веду рекламные кампании ФБ/Инстаграм, создаю продающие креативы. Продвигаю Телеграм каналы

Настройка и ведение рекламных кампаний Фейсбук/Иснстаграм

Занимаюсь комплексным продвижением товаров или услуг через таргетированую рекламу ФБ/етИнстаграм

1. Настройка бизнес страниц и рекламных аккаунтов

2. Создание рекламных креативов

3. Запуск рекламной кампании

4. Сопровождение и внесение правок

5. Анализ рекламной кампании 

6. Создание лендингов на платформе Тильда

7. Создание воронок продаж

8. Анализ продающих страниц в соц.сетях и лендингов

Продвижение Телеграм каналов

1. Помощь в выборе тематики

2. Создание и упаковка каналов

3. Продвижение в внутри телеграм

4. Продвижение с помощью таргета

5. Создание контент плана

6. Продажа рекламы 

7. Полное обучение ведения и продвижения телеграм каналов