Привет! Меня зовут Саша, мне 22 года👋
Я мама в декрете, ищу работу, которая не отнимает много времени
Люблю писать на любые темы и у меня это хорошо получается Готова писать посты для ВК и Инстаграм, а так же вести аккаунты, если они мне приглянутся) Пример поста моего авторства:
Портреты моя страсть珞
Моё любимое направление в живописи и артах - портреты) Люблю рисовать черты лиц людей, мне они кажутся воплощением природной красоты и человеческого характера. Лица всегда отражают то,что внутри. И мне нравится передавать те эмоции, что транслируют люди. Мне нравится угадывать мысли и показывать их на полотне. Можно рассказать целую историю написав всего один портрет
И конечно, я рисую на заказ
Кому я могу быть полезна?
- Тем,кто ищет оригинальный подарок
- Тем, кому нужна крутая аватарка для соц. сетей
- Тем, кому нравится моё творчество
Цифровой портрет, который вы можете распечатать в любом удобном для вас формате - 1500 руб.
Картина на холсте (не только портет) от 15 тыс. в зависимости от размера и сложности работы.
Все подробности уточняйте в Директе
Кому нравится мой слог, пишите в Телеграм ,договоримся о сотрудничестве! 89168595575