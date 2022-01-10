Копирайтер и контент-менеджер с душой💟

Привет! Меня зовут Саша, мне 22 года👋

Я мама в декрете, ищу работу, которая не отнимает много времени

Люблю писать на любые темы и у меня это хорошо получается Готова писать посты для ВК и Инстаграм, а так же вести аккаунты, если они мне приглянутся) Пример поста моего авторства:

Портреты моя страсть珞

Моё любимое направление в живописи и артах - портреты) Люблю рисовать черты лиц людей, мне они кажутся воплощением природной красоты и человеческого характера. Лица всегда отражают то,что внутри. И мне нравится передавать те эмоции, что транслируют люди. Мне нравится угадывать мысли и показывать их на полотне. Можно рассказать целую историю написав всего один портрет 

И конечно, я рисую на заказ

Кому я могу быть полезна?

- Тем,кто ищет оригинальный подарок

- Тем, кому нужна крутая аватарка для соц. сетей

- Тем, кому нравится моё творчество

Цифровой портрет, который вы можете распечатать в любом удобном для вас формате - 1500 руб.

Картина на холсте (не только портет) от 15 тыс. в зависимости от размера и сложности работы.

Все подробности уточняйте в Директе

Кому нравится мой слог, пишите в Телеграм ,договоримся о сотрудничестве! 89168595575