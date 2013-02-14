Muryk

Олег Muryk

 
41 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

6 мая 1984

Украина, Харьков

Контакты:

e-mail: [email protected]

тел.: 099-665-85-45

skype: muryk007

портфолио: http://linezebra.com/design/

Учеба:

2001-2007:

Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (бывший ХХПИ)

Специальность: промышленный дизайн

Диплом: специалист

2005:

Школа современных профессий (курс - 3ds Max)

2011:

RCnit (региональный центр современных информационных технологий)

Курс: Web-дизайн, HTML, CSS

Работа:

Полиграфическая компания «Юнь-Чень Украина»

Должность: дизайнер

Функции: цветокоррекция

ЧП «ЛД Мебель»

Должность: дизайнер

Функции: разработка дизайн проекта, общение с клиентами

«Синтез Мебель»

Должность: дизайнер

Функции: разработка дизайн проекта, общение с клиентами

Фриланс: веб-дизан

Профессиональные навыки:

Знание HTML, CSS

CorelDraw, PhotoShop, Illustrator, 3ds MAX, ArchiCAD, AutoCAD, Dreamweaver

Иностранные языки: Английский (базово)

Рабочие сайты: http://linezebra.com, http://statustravel.com.ua, http://promcons.com.ua