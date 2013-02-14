6 мая 1984
Украина, Харьков
Контакты:
e-mail: [email protected]
тел.: 099-665-85-45
skype: muryk007
портфолио: http://linezebra.com/design/
Учеба:
2001-2007:
Харьковская Государственная Академия Дизайна и Искусств (бывший ХХПИ)
Специальность: промышленный дизайн
Диплом: специалист
2005:
Школа современных профессий (курс - 3ds Max)
2011:
RCnit (региональный центр современных информационных технологий)
Курс: Web-дизайн, HTML, CSS
Работа:
Полиграфическая компания «Юнь-Чень Украина»
Должность: дизайнер
Функции: цветокоррекция
ЧП «ЛД Мебель»
Должность: дизайнер
Функции: разработка дизайн проекта, общение с клиентами
«Синтез Мебель»
Должность: дизайнер
Функции: разработка дизайн проекта, общение с клиентами
Фриланс: веб-дизан
Профессиональные навыки:
Знание HTML, CSS
CorelDraw, PhotoShop, Illustrator, 3ds MAX, ArchiCAD, AutoCAD, Dreamweaver
Иностранные языки: Английский (базово)
Рабочие сайты: http://linezebra.com, http://statustravel.com.ua, http://promcons.com.ua