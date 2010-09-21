Добро пожаловать на мою страницу.

Меня зовут Катя. Я- копирайтер.

Могу предложить такие услуги:

-написание статей (рекламные, художествиные,...)

-копирайтинг

-рерайтинг

Темы:

-музыка

-кино

-досуг

-туризм

-книги

-женская тематика(красота и здоровье)

-социальные сети

-книги

-новости

-многое другое

Опыт работы:

Есть опыт работы по написанию рекламных статей для туристических сайтов

Обладаю такими качествами как целеустремленность, желание постоянно совершенствовать свои навыки, коммуникабельность.

Владею немецким и английским зыками.