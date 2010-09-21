Добро пожаловать на мою страницу.
Меня зовут Катя. Я- копирайтер.
Могу предложить такие услуги:
-написание статей (рекламные, художествиные,...)
-копирайтинг
-рерайтинг
Темы:
-музыка
-кино
-досуг
-туризм
-книги
-женская тематика(красота и здоровье)
-социальные сети
-книги
-новости
-многое другое
Опыт работы:
Есть опыт работы по написанию рекламных статей для туристических сайтов
Обладаю такими качествами как целеустремленность, желание постоянно совершенствовать свои навыки, коммуникабельность.
Владею немецким и английским зыками.
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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от $1
#729
Стихи, Песни и Проза
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от $3
от 1 дня
#1511
Редактирование и Корректура
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от $1
от 1 дня
#2905
Переводы
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от $2
#4071
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#5436