https://soundcloud.com/andreymordovsky/tracks

Меня зовут Андрей Мордовский. Я родился и живу в России. Когда мне было 7 лет, я начал учиться играть на флейте и фортепиано, а с 2015 года я сочиняю музыку. Моя музыка узко сфокусирована в сфере кинематографии, с помощью музыки я выражаю настроение картины, видео или целого фильма. За эти 3 года я смог написать музыку для шести короткометражных картин, а также написал много других оригинальных композиций. К сожалению, не с кем действительно поделиться моей работой, поэтому я здесь!

Мои работы