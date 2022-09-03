MustafinMaks

Меня зовут Макс. Я UX/UI дизайнер. У меня более 5 лет опыта проектирования интерфейсов, приложений и ландингов в дизайн студии. У меня большой опыт, я работаю быстро, но с вниманием к деталям и логике проекта.
Качество моих работ Вы можете оценить по этой ссылке - https://www.behance.net/mustafin_maks
Я могу помочь вам с :
✔ Проектированием сайта или ландин пейджа
✔ Проектированием веб или мобильного приложения
✔ Проектированием приложений под Android и IOS
✔ UX исследованием пользователей и конкурентов, созданием логики сайта, прототипированием
Инструменты создания мобильных приложений, которые я использую:
✔ Adobe Photoshop
✔ Adobe Illustrator
✔ Figma
✔ Adobe XD
✔ InVision
✔ Zeplin
Спасибо за ваше время.
Есть вопросы? Хотите обсудить свой проект? Не стесняйтесь обращаться ко мне и приятного Вам дня!