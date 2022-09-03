MustafinMaks

UX/UI дизайнер

Меня зовут Макс. Я UX/UI дизайнер. У меня более 5 лет опыта проектирования интерфейсов, приложений и ландингов в дизайн студии. У меня большой опыт, я работаю быстро, но с вниманием к деталям и логике проекта.

Качество моих работ Вы можете оценить по этой ссылке - https://www.behance.net/mustafin_maks

Я могу помочь вам с :

✔ Проектированием сайта или ландин пейджа

✔ Проектированием веб или мобильного приложения

✔ Проектированием приложений под Android и IOS

✔ UX исследованием пользователей и конкурентов, созданием логики сайта, прототипированием

Инструменты создания мобильных приложений, которые я использую:

✔ Adobe Photoshop

✔ Adobe Illustrator

✔ Figma

✔ Adobe XD

✔ InVision

✔ Zeplin

Спасибо за ваше время.

Есть вопросы? Хотите обсудить свой проект? Не стесняйтесь обращаться ко мне и приятного Вам дня!