Mustard_from_5

Выполняю простой монтаж видео с помощью Sony Vegas Pro ( обрезка, удаление и выставка звуковых дорожек и прочее ). Ищу подработку на время летних каникул. Если будет хватать времени смогу выполнять заказ после уроков. Со временем наберу больше опыта и буду делать работу посерьезнее. Стараюсь выполнять работу в срок. В случае, если буду задерживаться, обязательно постараюсь уведомить.