Mustard_from_5

Елизавета Бажутина Mustard_from_5Mustard_from_5
17 летРоссия/Новоуральск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Выполняю простой монтаж видео с помощью Sony Vegas Pro ( обрезка, удаление и выставка звуковых дорожек и прочее ). Ищу подработку на время летних каникул. Если будет хватать времени смогу выполнять заказ после уроков. Со временем наберу больше опыта и буду делать работу посерьезнее. Стараюсь выполнять работу в срок. В случае, если буду задерживаться, обязательно постараюсь уведомить.
Я против войны в Украине!