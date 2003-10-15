Минималистичный, стильный видеомонтаж

Меня зовут Тит.

Средний уровень знания Английского.

Обрабатываю и монтирую видеоролики с 18-го года, монтировал для себя и друзей. Так такого профессионального опыта не имею (не беру в расчет пару коротких видеороликов для youtube shorts).

Сейчас готов к интенсивной работе. Могу выполнить работу по ТЗ или же без него, творчески, если вы ещё не уверены, что именно хотите получить на выходе. Могу подобрать музыку к видео. Также могу подобрать стоковые видео с открытых источников, если нету изначального видеоматериала

Пользуюсь такими приложениями для монтажа как: Adobe premiere pro 21 года, Adobe after effects 22 года, Adobe Photoshop,

Помимо этого я могу исправить, подкорректировать, изменить темп звуков или же музыки которая будет использоваться в видео. Обычно делаю это в Fl studio 20

Пишите, я буду рад сотрудничать

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