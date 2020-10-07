Обработка фотографий

Добрый день! Меня зовут Юлия и я очень люблю заниматься фотографиями. Они для меня - целый мир из ярких красок и историй.Я хотела бы помочь вам по-новому взглянуть на ваши запечатлённые мгновения, освежить воспоминания и просто сделать жизнь хотя бы немного теплее и солнечнее.Я постоянно учусь и могу помочь вам в трёх направлениях:

- Оцифровка/сканирование фотографий

- Улучшение качества фотографий

- Создание шуточных фотографий и изображений

Я готова принять от 10 до 80 рублей за одну фотографию в зависимости от её исходного состояния.Пишите в любое время!