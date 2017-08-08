Работаю в Photoshop SC6. Ретушь фото и другое.

Обрабатываю и редактирую фото.

В работе в Photoshop вижу не столько возможность для заработка, сколько получение удовольствия от процесса обработки или создания чего-то нового.

Достаточные знания в данной программе есть и с каждым днем только увеличиваются.

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