Muzteka

Дарья Muzteka

 
24 годаРоссия/Уфа
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Работаю в Photoshop SC6. Ретушь фото и другое.

Обрабатываю и редактирую фото.  

В работе в Photoshop вижу не столько возможность для заработка, сколько получение удовольствия от процесса обработки или создания чего-то нового. 

Достаточные знания в данной программе есть и с каждым днем только увеличиваются. 

Вконтакте: vk.com/amuzteka

PhotoshopРетушь фото
Портфолио
Обработка фотографий
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$2/час
от $2от 2 дней
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