Работаю в Photoshop SC6. Ретушь фото и другое.
Обрабатываю и редактирую фото.
В работе в Photoshop вижу не столько возможность для заработка, сколько получение удовольствия от процесса обработки или создания чего-то нового.
Достаточные знания в данной программе есть и с каждым днем только увеличиваются.
Вконтакте: vk.com/amuzteka
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Портфолио
- Ретушь184 просмотра
- Удаление деталей с фото194 просмотра
- Открытка237 просмотров
- Двойная экспозиция141 просмотр
- Стеклянный текст117 просмотров
Обработка фотографий
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