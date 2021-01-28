Творческий грамотный человек с желанием работать и зарабатывать

Текста любой сложности.

Перевод, редактирование, транскрибация.

Монтаж видео и аудио.

Опыт в нарезке музыки для шоу и в создании коротких видеоклипов.

Создание сайтов (Е-commerce).

Shopify, Wordpress, Tilda.

Образование и навыки:

- высшее инженерное (магистр в сфере проектирования одежды)

- пройдены курсы по созданию сайтов на специальных платформах, а так же по их продвижению

- уровень владения английским Advanced

- опыт работы в сфере преподавания танцев 11 лет

- опыт работы в странах Азии и Европы с разным менталитетом

- создаю качественную одежду

- продаю через интернет товары по всему миру

Особые характеристики:ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к ситуации.