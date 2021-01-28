Творческий грамотный человек с желанием работать и зарабатывать
Текста любой сложности.
Перевод, редактирование, транскрибация.
Монтаж видео и аудио.
Опыт в нарезке музыки для шоу и в создании коротких видеоклипов.
Создание сайтов (Е-commerce).
Shopify, Wordpress, Tilda.
Образование и навыки:
- высшее инженерное (магистр в сфере проектирования одежды)
- пройдены курсы по созданию сайтов на специальных платформах, а так же по их продвижению
- уровень владения английским Advanced
- опыт работы в сфере преподавания танцев 11 лет
- опыт работы в странах Азии и Европы с разным менталитетом
- создаю качественную одежду
- продаю через интернет товары по всему миру
Особые характеристики:ответственность, универсальность, целеустремленность, быстрая адаптация к ситуации.