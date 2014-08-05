MyGodInTheBrain

Игорь MyGodInTheBrain

 
40 летУкраина/Киев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
XHTML, HTML5, CSS3, JS

Тараев Игорь Олегович

Дата рождения: 17 февраля 1983 года, возраст: 31 год.

Телефон: email: [email protected], skype: igor.taraiev

Образование: незаконченное высшее, ДонНУ, факультет физико-технический, кафедра компьютерных технологий.

Профессиональные навыки: XHTML, HTML5, CSS3, JS, PHP(Junior), Adobe Photoshop, Microsoft Office, OC Windows, OC Linux, основы SEO, знание компьютерного «железа», понимание сетевых технологий, CMS (Wordpress, Joomla).

Опыт работы:

2010 – 2013 – помощник системного администратора, веб-мастер (Управление генерального плана).

2013 – ... - фриланс (верстка html+css), сборка и оптимизация ПК.

Личные качества: умение быстро ориентироваться в ситуации и самостоятельно принимать решения, быстрая обучаемость, ответственность, стрессоустойчивость.

Интересы: IT, музыка, физика.

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaLinuxPhotoshop