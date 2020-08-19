Павел Громов MyMindWorldMyMindWorld
24 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Студент 3 курса факультета инфокоммуникационных сетей и систем
- Основное направление - Информационная Безопасность
- Навыки программирования на Java ,реализация прикладных программ, Объектно-ориентированное программирование, Qt, решение задач математического характера, реализация защищенных приложений, работа с памятью.
- Навыки программирования на Python, разработка парсеров, различных скриптов для сбора и анализа данных, организация импорта или экспорта между приложениями.
Готов выполнять задание вовремя, при условии максимально расписанного технического задания, в противном случае цена и сроки тоже меняются.
Исходный код предоставляю только вам, для портфолио использую личные проекты. (В исключительных случаях могу предложить снизить цену за использование вашего заказа в портфолио)
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Системное программирование
нет отзывов
$20/час
от $20от 1 дня
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Уроки и Репетиторство
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга