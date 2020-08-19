Студент 3 курса факультета инфокоммуникационных сетей и систем

- Основное направление - Информационная Безопасность

- Навыки программирования на Java ,реализация прикладных программ, Объектно-ориентированное программирование, Qt, решение задач математического характера, реализация защищенных приложений, работа с памятью.

- Навыки программирования на Python, разработка парсеров, различных скриптов для сбора и анализа данных, организация импорта или экспорта между приложениями.

Готов выполнять задание вовремя, при условии максимально расписанного технического задания, в противном случае цена и сроки тоже меняются.

Исходный код предоставляю только вам, для портфолио использую личные проекты. (В исключительных случаях могу предложить снизить цену за использование вашего заказа в портфолио)