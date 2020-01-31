Mykola_Fedyshyn

Николай Федышин Mykola_FedyshynMykola_Fedyshyn
Здравствуйте!
С удовольствием стану надёжным партнёром вашего проекта.
- Опыт работы 6 лет.
- Специализация: рекламные тексты.
- В активе более 2000 опубликованных материалов.
- В базе 300 клиентов (44% повторных заказов).
- Профессиональная занятость: 6–8 часов в день.
- Выходные: ситуативно.
Алгоритм работы.
Полное погружение в тему.
Изучение отзывов о товаре или услуге.
Сбор и аудит достоверной информации (5–8 источников).
Составление портрета типичного представителя ЦА.
Выявление потребностей потенциальных клиентов.
Мониторинг конкурентов.
Разработка УТП.
Написание текста с применением стратегии LSI.
Адаптация и сдача материала точно в срок.
Предлагаю обоюдовыгодное сотрудничество.
Результат и гарантии:
• информативность и грамотность;
• высокая коммерческая ценность контента;
• удобочитаемое форматирование;
• уникальность готового материала;
• ответственность и пунктуальность.
Сделайте выбор в пользу интересных, цепляющих текстов, которые будут эффективно работать на вас в режиме 24/7 прямо сейчас!
Контакты:
Skype
mykola.fedyshyn2
Давайте сотрудничать!
С уважением, Николай Федышин.