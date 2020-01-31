Mykola_Fedyshyn

Копирайтер-маркетолог. Автор информационных и коммерческих текстов безупречного качества. Девиз: «Никакой воды, факты и только факты!».

Здравствуйте!

С удовольствием стану надёжным партнёром вашего проекта.

Опыт работы 6 лет.

Специализация: рекламные тексты.

В активе более 2000 опубликованных материалов.

В базе 300 клиентов (44% повторных заказов).

Профессиональная занятость: 6–8 часов в день.

Выходные: ситуативно.

﻿

Полное погружение в тему.

Изучение отзывов о товаре или услуге.

Сбор и аудит достоверной информации (5–8 источников).

Составление портрета типичного представителя ЦА.

Выявление потребностей потенциальных клиентов.

Мониторинг конкурентов.

Разработка УТП.

Написание текста с применением стратегии LSI.

Адаптация и сдача материала точно в срок.

Предлагаю обоюдовыгодное сотрудничество.

Результат и гарантии:

• информативность и грамотность;

• высокая коммерческая ценность контента;

• удобочитаемое форматирование;

• уникальность готового материала;

• ответственность и пунктуальность.

Сделайте выбор в пользу интересных, цепляющих текстов, которые будут эффективно работать на вас в режиме 24/7 прямо сейчас!

Контакты:

Email

[email protected]

Skype

mykola.fedyshyn2

Давайте сотрудничать!

С уважением, Николай Федышин.