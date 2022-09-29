Качество и минимум времени - залог успеха!
Здравствуйте.
Меня зовут Дмитрий.
Я - Ваш верный сотрудник и правая рука!
Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что
сделаю это качественно и быстро!
Украинский и русский — мои родные языки,
которыми я владею в совершенстве.
На высоком уровне владею английским и итальянским
Совершенствую знания в французском и
немецком языках.
Имею значительный опыт в переводах,
рерайтинге, наборе и редактировании текстов.
Работаю на результат и на совесть, выполню
заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас
и по хорошей цене.
Буду рад сотрудничеству!