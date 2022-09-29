Качество и минимум времени - залог успеха!

Здравствуйте.

Меня зовут Дмитрий.

Я - Ваш верный сотрудник и правая рука!

Помогу Вам в работе с текстами и гарантирую, что

сделаю это качественно и быстро!

Украинский и русский — мои родные языки,

которыми я владею в совершенстве.

На высоком уровне владею английским и итальянским

Совершенствую знания в французском и

немецком языках.

Имею значительный опыт в переводах,

рерайтинге, наборе и редактировании текстов.

Работаю на результат и на совесть, выполню

заказы быстро, качественно, с гарантией для Вас

и по хорошей цене.

Буду рад сотрудничеству!