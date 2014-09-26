Unique (рус. аналог - Юник) - это новоиспечённое агентство, которое занимается написанием текстов.
Мы решились на ответственный и очень важный шаг - реформировать копирайтинг как таковой.
Возникает вполне здравый вопрос - ребята, а в чём же заключается Ваша так называемая "реформа"?
Отвечаем: Нагуглить что такое копирайтинг можно в два счёта. Это написание SEO-статей для продвижения идеи, товара и бла бла бла. На практике же - мало кто пишет их так совестно, как предполагается. Обычно берется левая статья (исходник) и её попросту переписывают. Мы же, имея возможность ознакомиться з предложенной тематикой - пишем абсолютно уникальный авторский текст, который даже издалека не будет напоминать любой другой, который уже есть в интернете. У нас нет такого понятия - уникальность меньше, чем 100%
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