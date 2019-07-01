Все для OpenCart - Ocstore

Здравствуйте!Занимаюсь разработкой качественных интернет-магазинов на CMS Opencart-Ocstore- разработка сайтов на движке Opencart-Ocstore;- доработки и правки;- установка шаблонов/модулей;

- настройка модуля Корзина доставка/оплата;- консультация для магазинов на Opencart-Ocstore;- ручное наполнение контента;- парсинг, импорт/экспорт товаров;

- и другие решения.Также:- настройка robots. txt htaccess Sitemap- SEO оптимизация сайта - Title, Description, H1 для высокого CTR.- вывод сайта в ТОП-10 Яндекса и Google;