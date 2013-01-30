Береговой Антон,
Возраст: 22 года.
Место проживания: Нижний Новгород.
Родной язык - русский, второй язык - английский (уровень - Intermediate).
E-mail: [email protected]
=====Профессиональные навыки: коротко=====
• Ретушь/обработка фотографий;
• Создание коллажа;
• Рисование иллюстраций;
• Создание баннеров/брошюр;
• Создание промо-роликов, видеозаставок;
• Монтаж видео.
=====Профессиональные навыки: подробно=====
На данный момент специализируюсь в области графического дизайна. Самостоятельно освоил Abobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas. Навыки работы в Abobe Photoshop подтверждаю сертификатами от компьютерного центра обучения "Специалист", при МГТУ им. Баумана (ссылки на мой онлайн-кабинет:
1) http://www.specialist.ru/testrun/result/2646781
2) http://www.specialist.ru/testrun/result/2647347 )
Также, подтверждаю работу в Adobe Photoshop наличием портфолио: http://myrkwood47.deviantart.com/gallery/
работу в Adobe After Effects: http://narod.ru/disk/65215468001.d5e32f742e6b209eb41e3d646d866e1c/Godfather.avi.html
и
http://narod.ru/disk/65149273001.f8c70f70d4a36ddcb1a344e6b7bb94dd/Underwater%20titles.avi.html
работу в монтажных программах Adobe Premier Pro и Sony Vegas подтверждает выход в свет передачи "Школа Безопасности" за весь период 2012 года. Передача выходила на телеканале ВГТРК Нижний Новгород "Россия 1" и является интеллектуальной собственностью ГУ МЧС России по Нижегородской области, сотрудником которой я являлся.
С июля 2011 года по январь 2013, работал главным специалистом-экспертом отдела информации и связей с общественностью. В должностные обязанности входило:
• Съемка мест ЧС;
• Координация работы журналистов;
• Монтаж видео для СМИ;
• Дизайн печатной продукции (памятки, информационные стенды, плакаты, баннеры, брошюры);
• Монтаж социальных роликов;
• Монтаж передачи «Школа Безопасности»;
• Фотосъемка проводимых мероприятий.
Причина увольнения: желание работать графическим дизайнером.
* При необходимости подтверждения моих слов, есть возможность запроса рекомендаций от начальника отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области.
=====Условия работы со мной=====
Обязательные условия сотрудничества в каждом проекте:
1) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ (техническое задание) + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются, дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора.
2) Срочные заказы оплачиваются по двойному тарифу + заказчик все время на связи (мотивация у заказчика в случае сорванного deadline должна быть даже сильнее, чем у исполнителя, в горящих проектах отсутствие оперативного контакта слишком сильно повышает вероятность сорвать проект и что важнее - демотивирует исполнителя).
3) Предоплата 50% (шаблон договора разрабатывает заказчик или я составляю договора за отдельную плату).
4) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.
5) Гарантия возврата денег* (моя цель - сделать продукт высшего качества, если вы недовольны качеством работы - я возвращаю деньги, вы не используете мою работу).
* Так как для того, чтобы нахаляву получить работу из раздела "Дизайн" достаточно незначительных изменений ("поменять фон", или "добавить звездочек") и работа уже не будет считаться украденной, то "гарантия возврата" не означает легкую наживу для недобросовестных заказчиков. Если вы толком не смогли объяснить, в чем именно "не качественность" работы, то предоплата (50%) остается за мной. И это не означает, что теперь вы можете использовать работу. Попытки использования будут расценены, как кража интеллектуальной собственности и будут пресекаться в согласии с действующим законодательством.