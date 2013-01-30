Графический дизайн, монтаж видео

Береговой Антон,

Возраст: 22 года.

Место проживания: Нижний Новгород.

Родной язык - русский, второй язык - английский (уровень - Intermediate).

E-mail: [email protected]

=====Профессиональные навыки: коротко=====

• Ретушь/обработка фотографий;

• Создание коллажа;

• Рисование иллюстраций;

• Создание баннеров/брошюр;

• Создание промо-роликов, видеозаставок;

• Монтаж видео.

=====Профессиональные навыки: подробно=====

На данный момент специализируюсь в области графического дизайна. Самостоятельно освоил Abobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premier Pro, Sony Vegas. Навыки работы в Abobe Photoshop подтверждаю сертификатами от компьютерного центра обучения "Специалист", при МГТУ им. Баумана (ссылки на мой онлайн-кабинет:

1) http://www.specialist.ru/testrun/result/2646781

2) http://www.specialist.ru/testrun/result/2647347 )

Также, подтверждаю работу в Adobe Photoshop наличием портфолио: http://myrkwood47.deviantart.com/gallery/

работу в Adobe After Effects: http://narod.ru/disk/65215468001.d5e32f742e6b209eb41e3d646d866e1c/Godfather.avi.html

и

http://narod.ru/disk/65149273001.f8c70f70d4a36ddcb1a344e6b7bb94dd/Underwater%20titles.avi.html

работу в монтажных программах Adobe Premier Pro и Sony Vegas подтверждает выход в свет передачи "Школа Безопасности" за весь период 2012 года. Передача выходила на телеканале ВГТРК Нижний Новгород "Россия 1" и является интеллектуальной собственностью ГУ МЧС России по Нижегородской области, сотрудником которой я являлся.

С июля 2011 года по январь 2013, работал главным специалистом-экспертом отдела информации и связей с общественностью. В должностные обязанности входило:

• Съемка мест ЧС;

• Координация работы журналистов;

• Монтаж видео для СМИ;

• Дизайн печатной продукции (памятки, информационные стенды, плакаты, баннеры, брошюры);

• Монтаж социальных роликов;

• Монтаж передачи «Школа Безопасности»;

• Фотосъемка проводимых мероприятий.

Причина увольнения: желание работать графическим дизайнером.

* При необходимости подтверждения моих слов, есть возможность запроса рекомендаций от начальника отдела информации и связей с общественностью ГУ МЧС России по Нижегородской области.

=====Условия работы со мной=====

Обязательные условия сотрудничества в каждом проекте:

1) Работа над проектом ведется только при условии наличия ТЗ (техническое задание) + исходных материалов (готов составить ТЗ на проект, оплачивается отдельно). Если в ходе работ исходные материалы меняются, дополняются, возможен пересмотр бюджета проекта, а также пересмотр условий договора.

2) Срочные заказы оплачиваются по двойному тарифу + заказчик все время на связи (мотивация у заказчика в случае сорванного deadline должна быть даже сильнее, чем у исполнителя, в горящих проектах отсутствие оперативного контакта слишком сильно повышает вероятность сорвать проект и что важнее - демотивирует исполнителя).

3) Предоплата 50% (шаблон договора разрабатывает заказчик или я составляю договора за отдельную плату).

4) Приемка-передача работ производится согласно ТЗ на проект, любые негласные условия, завуалированные ожидания и тайные мечтания не являются поводом для отказа от приемки проекта или для дополнительных работ. Если ТЗ на проект состоит из двух строк, приемка работ будет осуществляться в соответствии с тем, что написано в двух строках.

5) Гарантия возврата денег* (моя цель - сделать продукт высшего качества, если вы недовольны качеством работы - я возвращаю деньги, вы не используете мою работу).

* Так как для того, чтобы нахаляву получить работу из раздела "Дизайн" достаточно незначительных изменений ("поменять фон", или "добавить звездочек") и работа уже не будет считаться украденной, то "гарантия возврата" не означает легкую наживу для недобросовестных заказчиков. Если вы толком не смогли объяснить, в чем именно "не качественность" работы, то предоплата (50%) остается за мной. И это не означает, что теперь вы можете использовать работу. Попытки использования будут расценены, как кража интеллектуальной собственности и будут пресекаться в согласии с действующим законодательством.