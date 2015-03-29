Общие навыки:
- Страсть к разработке компьютерных игр и цифрового искусства
- Умение играть в команде и четко выражать свое мнение
- Глубокое понимание геймплея современных компьютерных игр
- Упорный и внимательный к деталям
- Легко находит общий язык и привыкает к изменениям
- Умение работать под давлением и укладываться в сроки
- Способен достигать качественных результатов
- Английский Intermediate
Художественные навыки:
- Страсть к рисованию и созданию 3D-моделей/сцен/персонажив
- Видение того, что выглядит хорошо, а что нет
- Понимание основ света
- Понимание основ анатомии
- Понимание основ архитектуры
Технические навыки:
- Страсть решать технические задачи
- Логический подход к решению задач
- Способность применять новые технологии и приобретать новые навыки
- Понимание компьютерной архитектуры
Компетентен в студиях:
- Эксперт в 3ds Max, Photoshop
- Опытный в Flash, Premier, Vegas, After Effects
- Новичок в ZBrush, Blender, Maya
Компетентен в языках программирования:
- Опытный в C / C + + / GCC / Visual Studio, Pascal / FPC / Delphi, MAXScript
- Начинающий Python, Java Script, SQL