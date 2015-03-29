3D modeling/visualization

Общие навыки:

- Страсть к разработке компьютерных игр и цифрового искусства

- Умение играть в команде и четко выражать свое мнение

- Глубокое понимание геймплея современных компьютерных игр

- Упорный и внимательный к деталям

- Легко находит общий язык и привыкает к изменениям

- Умение работать под давлением и укладываться в сроки

- Способен достигать качественных результатов

- Английский Intermediate

Художественные навыки:

- Страсть к рисованию и созданию 3D-моделей/сцен/персонажив

- Видение того, что выглядит хорошо, а что нет

- Понимание основ света

- Понимание основ анатомии

- Понимание основ архитектуры

Технические навыки:

- Страсть решать технические задачи

- Логический подход к решению задач

- Способность применять новые технологии и приобретать новые навыки

- Понимание компьютерной архитектуры

Компетентен в студиях:

- Эксперт в 3ds Max, Photoshop

- Опытный в Flash, Premier, Vegas, After Effects

- Новичок в ZBrush, Blender, Maya

Компетентен в языках программирования:

- Опытный в C / C + + / GCC / Visual Studio, Pascal / FPC / Delphi, MAXScript

- Начинающий Python, Java Script, SQL