3D визуализация интерьеров

Я 3D визуализатор и моделер

Работаю в программах 3DS Max + Corona Renderer, Adobe Photoshop.

Предлагаю свои услуги дизайнерам, мебельщикам и всем, кому интересно воплотить свою идею в качественную и реалистичную 3D визуализацию

Помогу Вам:

- донести свою идею до конечного потребителя в виде атмосферной и качественной визуализации;

- оформить каталог или маркет-плэйс;

- освободить время для работы над другими проектами;

- представить, как будет выглядеть ваша квартира/помещение после ремонта еще до начала работ и закупок материала.

С примерами моих работ Вы можете ознакомиться в моем профиле. Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, пишите в личные сообщения и мы обсудим детали Вашего проекта.