3D визуализация интерьеров
Я 3D визуализатор и моделер
Работаю в программах 3DS Max + Corona Renderer, Adobe Photoshop.
Предлагаю свои услуги дизайнерам, мебельщикам и всем, кому интересно воплотить свою идею в качественную и реалистичную 3D визуализацию
Помогу Вам:
- донести свою идею до конечного потребителя в виде атмосферной и качественной визуализации;
- оформить каталог или маркет-плэйс;
- освободить время для работы над другими проектами;
- представить, как будет выглядеть ваша квартира/помещение после ремонта еще до начала работ и закупок материала.
С примерами моих работ Вы можете ознакомиться в моем профиле. Если Вы заинтересованы в сотрудничестве, пишите в личные сообщения и мы обсудим детали Вашего проекта.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Гостиная2 просмотра
- Интерьер частного дома1 просмотр
- Квартира-студия1 просмотр
- Квартира в стиле лофтнет просмотров