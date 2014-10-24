Быстрый набор текста в Word и Excel
Образование:
высшее – Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт», специальность «Электрические системы и сети», инженер-электрик.
Есть свидетельство о присвоении квалификации машинистки.
Трудовой стаж: 7 лет и 8 месяцев. (инженер-проектировщик, электроснабжение).
Владение компьютером: Word, Excel.
Опыт проектирования внешних электрических сетей.
Личные качества: исполнительность, аккуратность, коммуникабельность, пунктуальность, грамотность.
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