MzAlena

Алена Мазур MzAlena

 
44 годаУкраина/Киев
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Быстрый набор текста в Word и Excel

Образование:

высшее – Национальный Технический Университет Украины «Киевский Политехнический Институт», специальность «Электрические системы и сети», инженер-электрик.

Есть свидетельство о присвоении квалификации машинистки.

Трудовой стаж: 7 лет и 8 месяцев. (инженер-проектировщик, электроснабжение).

Владение компьютером: Word, Excel.

Опыт проектирования внешних электрических сетей.

Личные качества: исполнительность, аккуратность, коммуникабельность, пунктуальность, грамотность.

Копирайтинг
нет отзывов
от $2
#7286