Frontend разработчик

Меня зовут Магомед, и я web-разработчик с образованием в области прикладной математики от Донского Государственного Технического Университета.

Мои навыки включают в себя html/css, js, jquery, react, npm, webpack, а также адаптивную и кроссбраузерную верстку.

Я молодой специалист с небольшим опытом, но я уверен, что могу помочь вам в создании сайтов для ваших проектов.

Я специализируюсь на выполнении заказов на небольшие сайты, лендинги и одностраничные сайты. Я уверен, что мой опыт позволит мне создать качественный и профессиональный продукт для вас.