Магомед MzullievMzulliev
Меня зовут Магомед, и я web-разработчик с образованием в области прикладной математики от Донского Государственного Технического Университета.
Мои навыки включают в себя html/css, js, jquery, react, npm, webpack, а также адаптивную и кроссбраузерную верстку.
Я молодой специалист с небольшим опытом, но я уверен, что могу помочь вам в создании сайтов для ваших проектов.
Я специализируюсь на выполнении заказов на небольшие сайты, лендинги и одностраничные сайты. Я уверен, что мой опыт позволит мне создать качественный и профессиональный продукт для вас.
Вы можете ознакомиться с моим портфолио по ссылке https://mzulliev.github.io/. Я готов обсудить с вами любые вопросы и задачи в области web-разработки. Свяжитесь со мной, и мы вместе создадим отличный продукт для вашего бизнеса.