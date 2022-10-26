N-Div_normals

3d моделлер, 3D визуализатор

Занимаюсь 3D моделированием различных предметов, могу взяться как и за моделирование оружия, так и за моделирование интерьера, рендер или текстуринг объектов. Общий опыт работы в 3D программах 1000+ часов(не считая время на обучение)



Не занимаюсь моделированием и анимацией персонажей, могу моделировать как в low-poly так и в high-poly стилях. Часто развиваюсь, по этой причине мои навыки не стоят на месте. При необходимости и большом времени могу разобраться с тем, чем не работал ранее