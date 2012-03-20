Качественная обработка фотографий, дизайн сайтов, лого
Опыт работы фотографом 9 лет, столько же работаю в Photoshop. Так же увлекаюсь ЗD моделированием, опыт работы 4 года.
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
12 лет назад
Все норм. Быстро и то, что надо ) Рекомендую.
Ответный отзыв
Александр очень ответственный заказчик и легкий в общении человек. Четко и понятно поставил нужные задачи, что является весьма важным качеством в удалённой работе.
$50
10 баллов
12 лет назад
Главное в логотипе - идея, не так ли? Вячеслав сделал нам ИДЕЮ. Спасибо!
Ответный отзыв
Быстро и чётко. Работать с Еленой одно удовольствие. Побольше бы таких заказчиков. =)
$20
10 баллов
12 лет назад
Супер фрилансер!!! Работа сразу в точку, то что надо! Даже перерабатывать не нужно! Очень доволен! Рекомендую всем! С такими людьми приятно иметь дело!
Ответный отзыв
Николай - это заказчик, который знает, что ему нужно! С оплатой не было никаких проблем и общении очень приятный человек.