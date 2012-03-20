N-S

Вячеслав N-S

 
44 годаУкраина/Феодосия
13 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Качественная обработка фотографий, дизайн сайтов, лого

Опыт работы фотографом 9 лет, столько же работаю в Photoshop. Так же увлекаюсь ЗD моделированием, опыт работы 4 года.

Дизайн сайтаPhotoshop
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нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
masterofmagic
Александр 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Приватный проект Новак Вячеслав (N-S)
Все норм. Быстро и то, что надо ) Рекомендую.
Александр очень ответственный заказчик и легкий в общении человек. Четко и понятно поставил нужные задачи, что является весьма важным качеством в удалённой работе.
Ответный отзыв
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Логотип для производителя запчастей к спецтехнике
Главное в логотипе - идея, не так ли? Вячеслав сделал нам ИДЕЮ. Спасибо!
Быстро и чётко. Работать с Еленой одно удовольствие. Побольше бы таких заказчиков. =)
Ответный отзыв
niko_ghost
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Разработка лого для промо-группы GoodLife
Супер фрилансер!!! Работа сразу в точку, то что надо! Даже перерабатывать не нужно! Очень доволен! Рекомендую всем! С такими людьми приятно иметь дело!
Николай - это заказчик, который знает, что ему нужно! С оплатой не было никаких проблем и общении очень приятный человек.
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