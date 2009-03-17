6той курс московского архитектурного института (опыт работы по специальностям: год работы помощником архитектора, полгода работы сметчиком в строительной компании, где работаю по сей день), хорошее знание программ: автокад, 3дмакс, фотошоп, иллюстратор, смета ру.

есть опыт написания статей и заполнения сайтов уникальным текстом по тематикам: психология (в основном женские проблемы и взаимоотношения), лошади (здесь имеется свой личный опыт по содержанию, заездке, исправлению сложных лошадей, дрессуре,т.к. сама уже 3 года являюсь владельцем сложного породистого жеребца), кино, музыка и искусство.

хорошо рисую (профессия обязывает), есть опыт работы на планшете.