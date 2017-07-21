Design from heart.
Добро пожаловать в мой профиль!
Я сейчас на начальном этапе развития своей карьеры дизайнера,
потому преимуществом для вас будет стоимость моих услуг,
а также высокое качество выполнения, так как
Я здесь не для того, чтобы терять время,
Я здесь для того, чтобы доминировать
и выкладываться как профессионал.
Потому я буду счастлив слышать ваши честные отзывы.
Смотрите портфолио и всего вам доброго!
Портфолио
- Сайт полиграфических услуг для РИЦ208 просмотров
- Logo EKSTU EPC234 просмотра
- Сайт Nabla | Creator183 просмотра
- Logo Nabla | Creator279 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
9 баллов
6 лет назад
Спасибо Никите! Заказ выполнил в установленные сроки за копеечную стоимость. Честен и открыт в диалогах. Помог составить ТЗ. Желаю успеха в начинаниях!
Ответный отзыв
Спасибо Ирине за возможность проявить себя! Не побоялась и приняла исполнителем, хоть у меня и не было портфолио.
Дизайн сайтов
1 отзыв
$1/час
от $10от 3 дней
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