NABLACREATOR

Никита Широбоков NABLACREATOR

 
24 годаКазахстан/Усть-Каменогорск
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Design from heart.

Добро пожаловать в мой профиль!

Я сейчас на начальном этапе развития своей карьеры дизайнера, 

потому преимуществом для вас будет стоимость моих услуг,

а также высокое качество выполнения, так как

Я здесь не для того, чтобы терять время,

Я здесь для того, чтобы доминировать

и выкладываться как профессионал.

Потому я буду счастлив слышать ваши честные отзывы.

Смотрите портфолио и всего вам доброго!

Портфолио
Отзывы заказчиков
irena77
46 летКазахстан
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$10
9 баллов
6 лет назад
Сайт полиграфических услуг
Спасибо Никите! Заказ выполнил в установленные сроки за копеечную стоимость. Честен и открыт в диалогах. Помог составить ТЗ. Желаю успеха в начинаниях!
Спасибо Ирине за возможность проявить себя! Не побоялась и приняла исполнителем, хоть у меня и не было портфолио.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
1 отзыв
$1/час
от $10от 3 дней
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